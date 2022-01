No dia em que o secretário-geral do Fundo de Resolução disse no Parlamento que a auditoria à reestruturação dos créditos de Luís Filipe Vieira se destinava a analisar financeiramente a operação e as perspetivas de recuperação para o Novo Banco, Tiago Vieira dava mostras de cansaço, escreve hoje o Correio da Manhã . O filho do então presidente do Benfica desabafava com os mais próximos que era tempo do pai fazer alguma coisa para recuperar a sua imagem pública. "Ele tem de dar a cara. Neste momento está a levar de todo o lado", lamentava-se Tiago Vieira, que não percebia a utilidade da auditoria. "Mas vão fazer auditoria do quê? Aquela porcaria para ser aprovada não passou pelo Fundo de Resolução? Vão auditar a decisão dos gajos? Mas se é o Fundo de Resolução é uma coisa estranhíssima", continuava Tiago Vieira.