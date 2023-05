Filho de Rui Costa dedica carta aberta ao pai: «A tua história de vida com o Benfica dava um filme»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pipo Costa (@filipe_costa_13)

Filipe Costa, o filho mais velho de Rui Costa, dedicou este domingo uma publicação sentida ao pai, menos de 24 horas depois da conquista do primeiro título nacional de futebol sénior como presidente do Benfica. O herdeiro do 'Maestro' recordou, de forma sucinta, o trajeto do 'Maestro' que foi tendo êxito nas várias etapas pelo futebol."Esta é carta que nunca te escrevi. A tua história de vida com o Benfica dava um filme. De apanha bolas para presidente. Campeão como jogador, diretor e, agora, como Presidente do nosso Sport Lisboa e Benfica. Ser presidente do maior clube de Portugal não é para todos. A crítica estará sempre presente, o sucesso será sempre uma obrigação e o trabalho nunca terá fim! Obrigado por me teres feito benfiquista e mostrares o quão bonito pode ser o futebol. Afinal ainda existem histórias de amor… Parabéns pai! És campeão nacional!", vincou Filipe Costa através da conta pessoal de Instagram.