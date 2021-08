Filho de Samuel Eto'o treina à experiência na equipa B do Benfica

Etienne Eto'o, filho de Samuel Eto'o, lendário avançado camaronês que representou históricos do futebol europeu como Barcelona, Real Madrid ou Inter, está a treinar à experiência na equipa B do Benfica. O jovem de 18 anos seguiu as pisadas do pai, e é avançado.





Etienne Eto'o já terá integrado a sessão desta terça-feira das águias, esperando agora pela decisão do treinador Nélson Veríssimo e dos restantes responsáveis.O jogador, que nasceu em Espanha e representou o Real Oviedo na temporada transata, é internacional pelas seleções jovens dos Camarões e esteve presente na CAN sub-20 em fevereiro deste ano, somando dois golos em duas partidas.