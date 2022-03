Flamengo de Paulo Sousa atento a Helton Leite

Além de Svilar na Itália, também Helton Leite estará a ser desejado no Brasil. De acordo com o que se escreve no seu país natal, o guardião é um dos nomes que está em cima da mesa do Flamengo para se juntar ao plantel de Paulo Sousa, que terá pedido um reforço para a baliza. Os contactos que já terão sido feitos apontam para um empréstimo, pelo valor de 500 mil euros, até junho de 2023.