Flamengo desiste definitivamente de Everton e já tem novo alvo

Há muito que se fala do possível retorno de Everton ao Brasil, com o Flamengo a surgir na linha da frente para o receber, mas ao que tudo indica esse cenário não se irá verificar. Pelo menos não agora. Segundo o Globoesporte, o jogador do Benfica terá informado os dirigentes dos cariocas que tenciona seguir na Europa, levando a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel a virar foco e a apostar em força num outro jogador: Diego Rossi. De acordo com a mesma publicação, o Mengão já estará até em negociações avançadas com o uruguaio do Los Angeles FC, atualmente emprestado ao Fenerbahçe - até junho -, ainda que não se saiba ao certo de que forma essa transferência se processará.O Globoesporte escreve ainda que o canhoto, de 23 anos, não era nem a segunda opção na lista de Paulo Sousa, que tinha, para lá de Everton como plano A, ainda o argentino Sebastián Villa, do Boca Juniors, como segundo nome desejado. Existiram efetivamente conversas para tentar a sua contratação, mas acabou por não surgir o fumo branco. E aí surgiu a terceira opção, que ao que tudo indica será mesmo o nome encontrado para reforçar o plano do emblema do Rio de Janeiro.