Flamengo entra na corrida por Lucas Veríssimo

Depois do Corinthians ter saído da corrida , este domingo chega do Brasil a notícia de que o Flamengo poderá avançar para a contratação de Lucas Veríssimo.Segundo o Globoesporte, o defesa do Benfica é um dos alvos preferidos de Jorge Sampaoli e estaria disposto a voltar ao seu país natal. Contudo, escreve a mesma publicação, o emblema carioca tem dúvidas quanto ao estado físico do defesa de 27 anos, especialmente por conta do histórico de lesões.Contratado pelo Benfica ao Santos em janeiro de 2021 por 6,5 milhões de euros, Lucas Veríssimo assumiu-se como titular na Luz até sofrer a tal grave entorse no joelho direito. Desde então, nunca mais alcançou um estatuto semelhante e para 2023/24 a sua situação é indefinida, tanto pela eventual renovação de Nicolas Otamendi, mas também pelo regresso de João Victor após cedência ao Nantes. Em 2022/23, depois o regresso em outubro, disputou somente oito partidas às ordens de Roger Schmidt. Tem contrato até 2026.