Flamengo nega ter feito proposta a Jorge Jesus mas assume "desejo" de contar com o treinador

Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, negou esta quarta-feira que o clube brasileiro tenha feito já qualquer proposta a Jorge Jesus."Esta em busca de um treinador europeu, qualificado. O mister Jorge Jesus é um profissional de 1.º nivel, fez um trabalho maravilhoso, é nosso amigo. É natural que tenhamos o desejo de que seja treinador do Flamengo, ele preenche todos os requisitos", afirmou à CNN Portugal, mantendo o tabu quanto a ter visitado a casa do treinador do Benfica, visita essa que Record avança hoje. "É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta para ele", sublinhou. "Temos o desejo que seja treinador do Flamengo, há uma série de outras conversas que estamos a ter em Portugal e eventualmente noutros locais da Europa e a nossa missão é levar o treinador com este perfil para o Flamengo e vamos ficar cá o tempo que precisarmos para concluirmos essa missão. É fundamental que tenhamos treinador e comissão técnica à altura dos desejos para o novo ano. O nosso sonho é vencer em todas as competições".Questionado sobre os custos que a rescisão de contrato de JJ teria nesta altura, Spindel foi... vago: "Há uma série de conversas que têm de acontecer para que Jesus ou outro treinador possa vir para o Flamengo, conversas privadas. Se for um que tenha contrato tem de haver conversações (...) Não é simples, Jesus tem contrato com o Benfica, é uma questão complexa, mas a história dele e a amizade que tem com todos nós fala por si só".O diretor executivo do Mengão não escondeu a vontade de levar mesmo para o lado de lá do Atlântico um treinador português - "JJ teve sucesso lá, vemos o trabalho dele, e sabemos que há uma outra série de treinadores portugueses com muito sucesso", sublinhou - e falou em "várias alternativas em cima da mesa". Paulo Sousa, Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal ou Rui Vitória? "Não vou falar de nomes, mas são grandes treinadores portugueses".