Flamengo oferece 13 M€ por 70% do passe de Everton

Marcos Braz assume: «O Paulo Sousa gosta muito do Cebolinha, mas...»

O Flamengo prepara-se para fazer nova investida por Everton, preparando oferta de 13 milhões de euros por 70 por cento do passe, revelou a imprensa brasileira e confirmou. Ao Benfica ainda não chegou qualquer oferta, mas essess são os números pensados pelos dirigentes cariocas, depois das águias terem recusado 15 milhões de euros pela totalidade do passe.O extremo, de 25 anos, custou ao Benfica 20 milhões de euros no verão de 2020, tendo sido uma das contratações mais sonantes do plantel comandado por Jorge Jesus.Marcos Braz e Buno Spindel, vice-presidente e diretor-executivo, respetivamente, já se encontra na Europa, para contratar reforços para o plantel comandado por Paulo Sousa, tendo começado o périplo por Inglaterra. Os dirigentes brasileiros querem adquirir o médio Andreas Pereira, de 26 anos, em defintivo. Está agora emprestado pelo Manchster United.