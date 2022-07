Florentino: «Começámos no caminho certo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Florentino Luis (@florentino_luis61)

Titular no primeiro jogo de preparação, Florentino Luís destacou o triunfo (2-0) do Benfica diante do Reading, em St. George's Park, onde decorre o estágio dos encarnados."Começámos no caminho certo", escreveu o médio, de 22 anos, no Twitter. Bah e Gil Dias marcaram os golos da vitória, já na segunda parte do desafio diante da equipa do 2.º escalão inglês. Entretanto, no Instagram, o jovem internacional sub-21 português citou Isaías: "Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam."Recorde-se que Florentino integra a pré-temporada sob as ordense de Roger Schmidt, depois de empréstimos a Monaco e Getafe.