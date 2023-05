Florentino: «Conseguimos fazer um trabalho incrível desde o início da época»

Florentino sagrou-se campeão pelo Benfica pela segunda vez na carreira, depois de já o ter feito em 2018/19 com Bruno Lage ao comando. O médio de 23 anos voltou hoje ao onze da formação de Roger Schmidt e destacou a consistência da equipa ao longo da temporada, que culminou no 38º título nacional da história do clube."É um sentimento especial, cada título é cada título e esta equipa era muito especial. Conseguimos fazer um trabalho incrível desde o início da época. Fomos primeiros desde o primeiro ao último jogo e isso demonstra a consistência que a equipa teve", sublinhou, deixando elogios ao espírito de grupo dos encarnados."É um grupo muito solidário. Temos jogadores que se apoiam uns aos outros. Quando não jogava, sabia apoiar o outro e vice versa, porque caminhávamos por um só objetivo, que era sermos campeões e conseguimos hoje", atirou ainda, concluindo com uma 'consideração' sobre a festa: "Acho que há alguns jogadores que vão ficar assustados. O Marquês é uma coisa inacreditável!"