Florentino destaca qualificação na Taça de Portugal: «Objetivo é continuar em todas as frentes»

Florentino admitiu que o Benfica não teve um "jogo fácil" na Amoreira e destacou a passagem à fase seguinte da Taça de Portugal após a vitória sobre o Estoril por 1-0."Fomos mais eficazes no último jogo, mas já sabíamos que seria difícil e estamos muito contentes com o resultado. O nosso objetivo é continuar em todas as frentes e continuamos a pensar jogo a jogo...felizmente está a correr bem", afirmou o médio, à Sport TV, onde destacou o voto de confiança que recebeu por parte de Roger Schmidt: "Agradeço a oportunidade que o mister me deu, pois é única. Eu estou a dar tudo dentro de campo para retribuir essa confiança. Ainda temos muitos jogos pela frente no campeonato e eu sei que todos os jogadores vão ser importantes".