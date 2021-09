Florentino e o empréstimo ao Getafe «Era a única equipa para a qual queria vir»

Florentino, cedido pelo Benfica aos espanhóis do Getafe, considerou esta terça-feira que jogar pela equipa madrilena constitui uma "oportunidade muito boa" para a sua carreira.

"Agradeço ao Getafe a oportunidade que me deu de estar num grande campeonato. É uma boa oportunidade para desfrutar e estou com muita vontade de começar", disse o médio, durante a sua apresentação.

Florentino integrou o grupo de jovens promovido à equipa principal do Benfica por Rui Vitória em 2018/19, no qual se incluía João Félix, mas depois da saída do técnico o atleta perdeu protagonismo, tanto com Bruno Lage como, posteriormente, com Jorge Jesus.

Florentino revelou que o seu novo treinador, Michel, apenas lhe pediu para "dar tudo nos treinos", e assumiu que o campeonato espanhol pode favorecer as suas características.

"Alguns amigos disseram-me que a Liga espanhola é muito técnica, que as equipas gostam de ter bola, a posse, e isso é algo que aprecio muito. É um campeonato que pode ser bom para mim como jogador", perspetivou.

O atleta, de 22 anos, revelou que teve "muitas propostas", mas que a partir do momento em que recebeu a do Getafe já não teve dúvidas sobre a escolha.

"Pensei que esta era a única equipa para a qual queria vir. Foi um processo muito difícil, mas finalmente estou aqui. Sei que é uma grande equipa, que tem muitos adeptos e que venho para uma Liga competitiva", completou o médio, que na época passada também esteve cedido pelas águias, mas ao Monaco.

O uruguaio Mauro Arambarri é o seu concorrente direto e tem sido um dos maiores esteios da equipa nos últimos anos, algo que não preocupa o português.

"É bom quando um jogador é competente, pois torna-nos melhores futebolistas. Aprendo com eles e eles comigo. Vou treinar-me com a máxima vontade e concentração. Vai ser uma boa época", concluiu.