Florentino e a final da Youth League: «Nessa altura não pensávamos na maldição, deixávamos isso para os seniores»

Florentino foi um dos vários jogadores do Benfica que disputaram uma final da Youth League da UEFA, mas sem a vencer. O médio emprestado pelas águias ao Getafe descreveu como é estar no derradeiro jogo da prova, como aconteceu em 2017, ante o RB Salzburgo.



"Sente-se muita coisa. É uma oportunidade inesquecível para os jovens estarem na Youth League. Há muita qualidade e estarmos expostos a este ambiente, com os melhores do Mundo… Todos querem mostrar o potencial, como se têm vindo a desenvolver e é uma grande oportunidade parar mostrar o trabalho desenvolvido no Seixal", disse ao Canal 11, garantindo que "nenhuma final é fácil".





Para o médio português "é sempre diferente ficar marcado na história como um vencido ou como um vencedor". "É um bom momento quando se ganha uma competição como esta. As pessoas olham de uma maneira diferente para ti e para o clube. O trabalho está a ser bem desenvolvido mas ganhar é um bónus", frisou o jogador, de 22 anos, adiantando também que a 'Maldição de Béla Guttmann' não era tida em conta no escalão sub-19. "Nessa altura não pensávamos na maldição, deixávamos isso para os seniores", afirmou com um sorriso na cara.Esta será a quarta ocasião que o Benfica disputa a final da UEFA Youth League: 2013/14, 2016/17, 2019/20 e agora, em 2021/22."As minhas saídas para o Monaco e Getafe têm sido muito positivas porque tenho vindo a desenvolver-me. Na época passada tive uma evolução muito grande a nível físico porque o campeonato francês exige muito a nível físico. Esta época em Espanha estou a tentar uma grande evolução a nível tático. É uma liga muito evoluída tecnicamente. Creio que é um ano positivo em termos de minutos de jogo para voltar a acrescentar de novo."