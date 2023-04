Florentino e o desaire com o FC Porto: «Temos que reconhecer os erros e trabalhar para não os repetir»

A derrota no clássico, diante do FC Porto (1-2), ainda não saiu da cabeça dos jogadores do Benfica. Nas redes sociais, Florentino olhou para o jogo com os dragões, na Luz, mas apontou, desde logo, o foco ao embate com o Inter Milão, dos 'quartos' da Liga dos Campeões."Longe de ser o resultado e a exibição que queríamos. Não estivemos no nosso melhor e temos que reconhecer os erros e trabalhar para não os repetir. Mas nada muda! O foco e a ambição mantém-se e na terça-feira temos de voltar a estar no nosso nível. Como sempre, agradecer o apoio e pedir que se repita no próximo jogo", explicou nas redes sociais o médio português que irá cumprir um jogo de castigo em Chaves, após ver o quinto amarelo da Liga Bwin no clássico.Também Alejandro Grimaldo lamentou o desaire com os portistas. "Ontem não fizemos um bom jogo, mas isso não nos tira a época que estamos a fazer, continuamos na liderança e vamos a continuar a lutar para conquistar o campeonato. Juntos somos mais fortes", frisou o espanhol.