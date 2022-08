Florentino e o regresso ao Benfica: «Cheguei um jogador mais maduro»

Florentino fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Midtjylland e abordou o seu regresso ao Benfica."Aqui no Benfica temos sempre algo a perder, o nosso objetivo é sempre ganhar. Esperamos um jogo difícil como foi na 1.ª mão. As equipas na Liga dos Campeões são sempre muito competitivas. Jogámos bem no primeiro jogo e vamos tentar repetir a vitória"."Creio que a equipa se está a adaptar bem às ideias do mister. Estamos a entender o que quer comunicar à equipa. Temos de olhar jogo a jogo, e o nosso objetivo é ganhar ao Midtjylland já no próximo"."Não é uma questão de me impor ou não. Todos os jogadores aqui vão ter oportunidades. Estou a jogar com mais regularidade, mas tenho de fazer o meu trabalho todos os dias para estar no onze inicial. Empréstimos foram importantes a nível profissional e pessoal, trouxeram crescimento muito grande. Tive outras experiências, estive com outros jogadores, e chego um jogador mais maduro ao Benfica"."Entendo-me com o Enzo como me entendo com o Bah, Ristic, todos os outros reforços... na nossa equipa há a cultura de receber bem os jogadores, e acredito que estão todos a ser muito bem acompanhados. Parece que já estão cá há muito tempo, e vamos fazer tudo amanhã para alcançar a vitória".