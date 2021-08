Aí está o terceiro equipamento do Benfica para 2021/22

Foi esta terça-feira conhecido o terceiro equipamento do Benfica para a nova temporada 2021/22. Florentino, Morato e Rodrigo Pinho foram os jogadores escolhidos para o mostrar. A estreia será quarta-feira em Moscovo frente ao Spartak.





Na terceira camisola das águias, com padrão em tons cinza e preto, o emblema do clube ganha destaque na cor vermelha e as 3 riscas evidenciam-se sobre os ombros na mesma tonalidade. Um dos detalhes mais notórios nesta época é o ano de fundação 1904 nas costas.