Florentino 'esquece' Champions e aponta baterias ao Bessa: «Já estamos focados no próximo jogo da Liga»

Florentino Luís reconheceu, em entrevista ao site oficial do Benfica, que o clube atravessa uma boa fase de resultados desportivos, mas há que "jogar jogo a jogo, três pontos por três pontos" e que só no "final se farão as contas".O jovem jogador formado no Seixal, hoje com 23 anos, assume que o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões "foi muito positivo", mas que agora a equipa já está focada no próximo jogo da Liga Bwin:"O apuramento para a Liga dos Campeões foi muito positivo, era um objetivo que o clube tinha traçado e conseguimos alcançá-lo, mas agora já estamos focados no próximo jogo da Liga", afirmou Florentino em declarações exclusivas aos meios de comunicação do Benfica.Apesar da qualificação para a liga milionária, o médio fez questão de identificar o foco atual da equipa, nomeadamente, a conquista dos 3 pontos frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, que é tradicionalmente um adversário difícil."Foram jogos muito positivos. Conseguimos o nosso objetivo, que era chegar à fase de grupos, mas temos já um jogo no sábado com o Boavista e é para aí que o nosso foco está virado. É uma equipa que tem muita qualidade. Vai tentar criar-nos dificuldades, mas nós vamos dar o nosso melhor para alcançar a vitória", reitera o camisola 61 das águias.O internacional português sub-21 sublinhou ainda que o apoio dos adeptos nas bancadas do Bessa vai ser "fundamental": "Podemos contar o apoio dos benfiquistas no Bessa, será fundamental para nós."