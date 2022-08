Florentino feliz com o regresso à Luz: «O Benfica é a minha casa»

Florentino voltou a integrar o onze inicial do Benfica, agora na vitória por 3-0 frente ao Dínamo Kiev, mas garante que não ganhou o lugar."Não me sinto titular, sinto-me útil à equipa e vou dar o meu melhor. Eu estou sempre disponível para ajudar os meus companheiros. O Benfica é a minha casa e não há sítio melhor para jogar do que no clube que me fez homem", afirmou o médio, à Eleven, onde destacou a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões:"Era um objetivo claro da época e agora vamos estar com as melhores equipas da Europa. Sabíamos que não estava ganho e a jogar em casa contámos com o apoio dos nossos adeptos que nos puxaram para cima. Agora vamos pensar no Boavista".