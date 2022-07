Florentino Luís: «As experiências em França e Espanha fizeram-me crescer»

Florentino Luís, médio do Benfica, falou esta terça-feira à comunicação social antes de mais um treino das águias no estágio em St. George's Park, Inglaterra."Tem sido um bom regresso a casa, é sempre bom estar no Benfica. Tenho aproveitado cada treino, o jogo particular e tem dado para evoluir e captar bem as ideias do mister. É esse o caminho que queremos seguir"."Na perspetiva de quem está de fora pode parecer mal, mas para nós é bom. Torna-se mais fácil porque temos mais rotatividade nos exercícios e fazemos mais coisas"."Estas experiências em França e Espanha fizeram-me me crescer. É sempre bom ir para fora, são campeonatos diferentes, as adversidades são diferentes, como jogador crescemos de forma diferente. O que vou tentar fazer é usar a experiência que adquiri fora para ajudar a equipa"."Se o Benfica o contratou, claro que é"."Foi um jogo bem conseguido, ganhámos 2-0, estivemos bem e demos sinais positivos. Estamos a assimilar bem as ideias e daqui para a frente é continuar"."Isso não me cabe a mim"."Há jogadores que falam outras línguas, mas aqui a maioria fala inglês. A adaptação tem sido fácil, os jogadores que estão cá há mais tempo têm ajudado muito".