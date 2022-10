Florentino Luís e o resultado no Minho: «Não é nenhum choque»

Florentino Luís reconhece que as águias passaram por algumas dificuldades diante do V. Guimarães (0-0) e lamenta que o Benfica não tenha concretizado as oportunidades que criou."Foi um jogo muito intenso durante os 90 minutos. Tentámos criar as nossas oportunidades, mas não conseguimos concretizar. Foi um jogo equilibrado, conseguimos impor o nosso jogo, mas poderíamos ter feito mais oportunidades. Sabíamos que era uma adversário difícil e ao intervalo o míster disse para fazermos o que tínhamos feito até aqui", atirou o médio.Apesar dos elogios à exibição dos minhotos, Florentino não considera que tenha sido o adversário mais difícil até ao momento e que agora já pensa no que aí vem. "Todas as equipas nos criaram dificuldades. Tínhamos muitas vitórias, agora vamos olhar já para o próximo jogo. Não é nenhum choque, sabíamos que teríamos sempre jogos difíceis e agora pensamos no próximo jogo".