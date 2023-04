Florentino Luís eleito Melhor Jovem de março pelo Sindicato dos Jogadores

Florentino Luis foi eleito o Melhor Jovem de março da Primeira Liga, pelo @sjpf_pt.



Titular nos três jogos realizados neste mês, o médio do @slbenfica_en contribuiu para o percurso 100% vitorioso dos líderes da Primeira Liga em março: https://t.co/zOJPqQ1IVu#Prémios#LigaBwin pic.twitter.com/w0KeQgt81H — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) April 18, 2023

Florentino Luís, médio do Benfica, foi esta terça-feira distinguido com o prémio de melhor jovem do mês de março pelo Sindicato dos Jogadores com 14,05% dos votos. O pódio completou-se com Gonçalo Ramos (12,13%), companheiro de equipa de Florentino, e com o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa (11,25%).O jogador alcançou este feito num mês onde foi titular nos três jogos que o Benfica disputou para a Liga Portuguesa (Famalicão, Marítimo e V. Guimarães).