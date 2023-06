Florentino nem na Madeira baixa o ritmo

Florentino está determinado em chegar à pré-temporada na melhor condição física. É que apesar de se encontrar de férias, não perde o foco. O médio está por estes dias na Madeira com a família, mas não deixa de treinar. Ontem, o jogador partilhou um vídeo nas redes sociais onde se vê a fazer diferentes exercícios num estádio localizado em Machico.

Quando terminou a temporada, o jogador esteve cerca de uma semana nas Maldivas, mas assim que voltou a Portugal retomou os treinos com um treinador pessoal. Agora, a cerca de duas semanas do início dos trabalhos – a pré-época arranca dia 5 de julho –, voltou a viajar com alguém do seu núcleo mais próximo, mas ciente que é importante manter o ritmo. É o que tem feito, alheio às notícias que dão conta que pode estar nos planos do Milan para a próxima temporada. Para já, o que o preocupa é manter a melhor forma condição física.