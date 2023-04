Florentino: «O Inter teve a sorte do jogo»

Florentino foi à zona mista do Estádio da Luz dar a sua opinião sobre a derrota (0-2) do Benfica frente ao Inter de Milão, encontro referente à 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões."Foi um jogo equilibrado, com duas equipas com qualidade, por vezes anulámos o Inter, noutras o Inter fê-lo a nós. Foram duas equipas que batalharam, o Inter teve a sorte do jogo, de fazer dois golos em duas oportunidades e não tivemos essa sorte. Mas temos de olhar para a frente porque temos possibilidades de passar", frisou o médio português, que não esconde que as águias atravessam uma "fase má", com duas derrotas seguidas e em casa."Este jogo não correu como queríamos mas acontece. Confiamos no processo e só pensamos no próximo jogo. O jogo não correu como queríamos mas faz parte do futebol e vamos evoluir para acertarmos o que fizemos de mal neste jogo", constatou.