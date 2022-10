Florentino: «Posso prometer aos benfiquistas que vou dar o meu máximo como dei até aqui»

Florentino renovou esta sexta-feira contrato com o Benfica até 2027, que inclui uma cláusula de 120 milhões, inalterada em relação ao vínculo anterior."É um voto de confiança que me é dado. Vejo isso com muita responsabilidade, e da minha parte posso prometer aos benfiquistas que vou dar o meu máximo como dei até aqui. Estou muito feliz com esta renovação", disse à BTV.

O Benfica segura assim um jovem formado no Seixal, de 23 anos, cujo contrato em vigor expirava em junho de 2024, e que muito se tem valorizado esta época fruto das boas exibições que tem realizado.



"Temos feito bons jogos, e no início da época disse que nós queríamos ter um bom arranque e que eu queria fazer uma boa época, mas temos de olhar passo a passo porque nenhum objetivo está concluído, o foco agora é no encontro de amanhã com o Caldas", acrescentou.