Florentino: «Regresso a casa com uma enorme vontade de escrever um novo capítulo»

Florentino integra os trabalhos de pré-época do Benfica 2022/23 e mostra-se confiante, como o indicou nas redes sociais."Regresso a casa com uma enorme vontade de escrever um novo capítulo", referiu o jogador formado no Seixal através das redes sociais.O médio português que foi campeão nacional em 2018/19 cumpriu as duas últimas épocas emprestado a Monaco e Getafe. Ao todo, conta com 32 jogos oficiais na equipa principal.