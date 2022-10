Florentino renova com o Benfica

Florentino é jogador do Benfica até 2027, uma renovação que deve ser anunciada hoje. Comojá havia noticiado , a SAD benfiquista decidiu premiar o jogador formado no Seixal que tem tido influência esta temporada com um aumento salarial e a extensão do vínculo que o liga à Luz.Já a cláusula de rescisão não deverá alterar, ela que está no patamar dos 120 milhões de euros desde a renovação de contrato que o médio, de 23 anos, assinou em 2019, quando foi promovido por Bruno Lage à formação principal.