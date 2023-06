Florentino rival de Sangaré na lista do Milan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Milan está a acelerar o processo de escolha do sucessor de Sandro Tonali, médio que está prestes a sair para os ingleses do Newcastle a troco de 80 M€, surgindo no topo da lista dos italianos dois nomes que foram trabalhados por Roger Schmidt: Florentino e Sangaré.

O jogador do Benfica está referenciado pelo Milan há vários anos e tornou-se num alvo apetecível neste mercado após uma temporada em que se afirmou no onze, acabando de vez com o rótulo de promessa para aos 23 anos ser encarado como uma certeza, até pelas boas exibições que fez na Champions. A SAD admite negociar por um valor na ordem dos 40 M€.

Quanto a Sangaré, médio costa-marfinense que Schmidt tentou trazer do PSV para a Luz no último verão, é outro dos preferidos dos ‘rossoneri’.