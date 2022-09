Florentino: «Se me dissessem 'podes ir ao espaço porque não te vai acontecer nada', era o primeiro a ir»

Florentino tem dado nas vistas neste seu regresso à Luz - é o médio que, na Europa, apresenta mais ações defensivas por 90 minutos - e não esconde o bom momento que está a viver."Está a ser um bom regresso a casa, tanto individual como coletivamente, que é o mais importante. Temos conseguido alcançar os objetivos propostos no início da época. Sinto-me com a mesma responsabilidade dos outros anos em que representei o Benfica. Cada jogador que representa o Benfica tem uma responsabilidade, que é dar o seu máximo e contribuir para que o clube esteja nos níveis mais altos", afirmou em entrevista à Betano MAG.E prosseguiu, abordando os elogios de que tem sido alvo por parte de Roger Schmidt : "É bom ouvirmos essas palavras do nosso treinador, mas dá mais responsabilidade, porque sei que tenho de continuar a esse nível. O treinador confia em nós, tal como o clube confia em mim e em qualquer jogador. É responsabilidade nossa mostrar dentro de campo, de três em três dias, ou de quatro em quatro dias, do que somos capazes. É um treinador com muito boas ideias, que quer sempre uma equipa muito pressionante, ofensiva, que dispute o jogo pelo jogo e que faça o que treina, acima de tudo".Ora, se o médio dá nas vistas dentro de campo, fora dele os seus sonhos de criança não iam só para o futebol. "Sempre quis ser jogador de futebol, mas tinha duas profissões de que gostava e que não tinham nada a haver. Queria ser rececionista de hotel ou astronauta. Gosto da natureza e acho que qualquer pessoa teria a curiosidade de estar no espaço. Se me dissessem 'Florentino, podes ir para o espaço, porque nada te vai acontecer', eu era o primeiro a ir", revelou, atirando que já sabe como celebrar quando se estrear a marcar na Luz. "Acho que vou fazer dez festejos. Vou festejar tudo e gastar o plafond dos festejos".