Florentino "varre tudo" na Champions e a mulher brinca: «A ver se ganha motivação para varrer a casa»

vou imprimir a foto e por no frigorífico para ele ganhar motivação e varrer a casa https://t.co/D6T4Uu3A4M — Bruna Luis (@brunagluis) November 2, 2022

A mulher de Florentino Luís reagiu com humor a um dado estatístico do médio do Benfica, que segundo o 'GoalPoint', é o jogador com mais interceções na fase de grupos da Liga dos Campeões, somando 19 no total.Bruna Luís partilhou no Twitter uma montagem da página 'Team of Future', onde o jogador suge numa cozinha com uma vassoura na mão, com o título "Tino varre tudo".A companheira do jogador achou piada à imagem e, com uma série de emojis de risos, atirou, em jeito de brincadeira: "Vou imprimir a foto e pôr no frigorífico, para ele ganhar motivação e varrer a casa."