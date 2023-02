Florentino volta a sair ao intervalo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt confia plenamente em Florentino – o médio é mesmo o único jogador do plantel utilizado em todos os 39 jogos oficiais já disputados pelos encarnados nesta época –, mas a verdade é que o internacional sub-21 ficou nos balneários ao intervalo do jogo com o Boavista.

Apesar de ter feito 50 passes (atrás de Aursnes, António Silva, Chiquinho e Otamendi), 22 deles no último terço (melhor só Aursnes e João Mário), Florentino foi substituído ao intervalo pela quarta vez nesta época. Algo que já tinha sucedido nas Caldas da Rainha, em desafio da Taça de Portugal (que as águias venceram apenas no desempate dos 11 metros), e também nas duas visitas a Braga, uma para a Liga Bwin e outra na Taça (duas derrotas dos encarnados, se bem que a eliminação da prova-rainha só se verificou nos penáltis).

Frente aos axadrezados, Neres foi chamado para a segunda parte no lugar de Florentino e a equipa ganhou outra dinâmica, arrancando para um triunfo importante, já que permitiu manter o FC Porto a cinco pontos.