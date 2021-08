«Foi apenas um susto», garante fonte do Benfica sobre Rodrigo Pinho

Fonte do Benfica garante que Rodrigo Pinho "saiu pelo próprio pé" do treino realizado esta terça-feira em Moscovo e que "foi apenas um susto". A reação dos encarnados surge depois de o 'Nascer do Sol' ter adiantado que o jogador se lesionou com gravidade.





Benfica e Spartak de Moscovo jogam a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na quarta-feira, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Moscovo, num encontro que será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.