Foi há 15 anos que Rui Costa se despediu em lágrimas dos relvados: recorde o adeus do Maestro

Rui Costa acena para as bancadas em jeito de despedida



Rui Costa após a partida

Já passaram 15 anos desde que Rui Costa abandonou os relvados. Foi ao serviço do Benfica, clube que agora lidera, que o maestro, como ficou conhecido, se retirou. As águias até derrotaram o V. Setúbal, por 3-0, na partida que fechou uma época em que o clube da Luz não conquistou nada e terminou em quarto lugar, mas, ainda assim, milhares de benfiquistas deslocaram-se à Luz para se despedir de um dos maiores ídolos entre os benfiquistas.Decorria o minuto 86, quando Rui Costa percebeu que seria substituído para dar o lugar a Binya. Retirou a braçadeira de capitão enquanto se dirigia para a linha de saída, e foi sendo cumprimentado por todos os companheiros de equipa. As bancadas levantaram-se, aplaudiam em uníssono, e Rui Costa não escondeu a emoção, nem evitou as lágrimas. Os golos de Katsouranis, Cardozo e Nuno Gomes ficaram para plano secundário. Para a história daquele jogo, ficou a despedida do número 10, do jogador que, além de toda a formação, fez 178 jogos com a camisola principal das águias, clube onde conquistou um título de campeão e uma Taça de Portugal.Lá fora, em Itália, teve mais sucesso, com destaque para a conquista da Liga dos Campeões, na época 2002/03, pelo Milan, mas a despedida tinha de ser feita na Luz, onde jogou as duas últimas épocas da carreira.