«Foi um jogo horrível do Benfica. Parece que não têm vontade de estar ali nem de ganhar»

O Benfica venceu em casa do Arouca por 2-0, com a exibição das águias a ficar aquém do esperado como reconheceu Veríssimo. Record ouviu conhecidos adeptos das águias, que reconheceram a fragilidade da equipa.José Augusto (antigo jogador): "O Benfica ganhou mas não foi um jogo de alto nível. Penso que houve dois momentos e dois homens que deram a vitória: Darwin pelo golo e Vlachodimos pela defesa. O Arouca preocupou-se em destruir jogo e os cartões demoraram a sair."Pedro Ribeiro (radialista): "Foi um jogo horrível do Benfica. A equipa está lenta e perde a bola com muita facilidade. Precisam de um choque motivacional. Parece que não têm vontade de estar ali nem de ganhar. O plantel tem qualidade mas falta muita coisa."Gaspar Ramos (antigo dirigente): "O resultado foi melhor do que a exibição, mas o importante eram os 3 pontos. A equipa é pouco dinâmica. O João Mário é bom jogador, mas é pouco dinâmico e a equipa depende muito do ritmo dele. Há coisas por resolver naquele balneário, falta ânimo."