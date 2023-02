Folga a pensar na ida à Bélgica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel dos encarnados efetuou ontem o habitual treino de recuperação após os jogos, gozando hoje a folga semanal. Dada as incidências da partida em Braga, onde os jogadores foram sujeitos a 120 minutos em inferioridade numérica desde os 30' – Morato foi expulso já no final do tempo extra –, o descanso ganha ainda maior relevância tendo em vista os próximos embates. A começar já pela viagem à Bélgica para defrontar o Club Brugge, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões.