'Foot Mercato' avança que o Newcastle ofereceu mais de 60 milhões de euros por Darwin

Darwin Núñez continua a ser muito desejado por toda a Europa e Inglaterra não é exceção. No último mercado de transferências de janeiro, o West Ham chegou mesmo a colocar 50 milhões de euros que o Benfica não aceitou Agora, o portal 'Foot Mercato' avança que há outro clube que apresentou já uma proposta à SAD encarnada: o Newcastle. O emblema detido pela família real saudita terá colocado em cima da mesa mais de 60 milhões de euros pelo passe do avançado, de 22 anos, que as águias contrataram ao Almería em 2020 por 24 milhões de euros.Ainda na última quinta-feira, a 'Sport1' revelou que também o Bayern Munique está interessado no concurso do internacional uruguaio caso Lewandowski não fique na Alemanha. At. Madrid, Manchester United ou Arsenal também são outros clubes apontados como interessados.Recorde-se que o número 9 das águias tem contrato com os encarnados até junho de 2025 e está 'blindado' por uma cláusula de 150 milhões de euros.