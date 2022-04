Forlán elogia Darwin: «Tem nível para jogar na Premier League»

Antigo jogador do Manchester United e um dos nomes de referência do futebol uruguaio da última década, Diego Forlán deixou esta sexta-feira elogios a Darwin Nuñez e admitiu que, ainda que possa ser necessário um período de adaptação, o avançado do Benfica tem nível para chegar e afirmar-se na Premier League e no 'seu' Manchester United."É jovem, muito forte, tem marcado muitos golos e tem estado muito bem no Benfica. Tem feito uma época muito boa na Liga dos Campeões e no campeonato português. Tem muito potencial, é muito jovem, está a evoluir de época para época. Se tiver a oportunidade de ir para o Man. United, será muito bom para ele e para o clube", começou por dizer, ao canal de YouTube 'Beyond the Pitch'."Está muito bem. Marcou golos na Liga dos Campeões diante do Liverpool. Tem um bom número de golos marcados na prova, seis. Marcou em ambos os jogos diante do Liverpool, está sempre a criar oportunidades. Talvez chegue ao Man. United e se adapte imediatamente, talvez possa necessitar de algum tempo, pois o estilo de jogo é diferente do portugês. Mas acho que ele tem nível para jogar na Premier League", considerou o antigo avançado, ainda que assuma como natural a possibilidade do compatriota precisar de tempo, até porque causa da língua.