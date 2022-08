Fortuna Sittard anuncia contratação de Umaro Embaló

Da parte do Fortuna Sittard, Sjoerd Ars, diretor-técnico daquele emblema, revelou que o clube já seguia Embaló "há dois anos". "Este verão surgiu a oportunidade de trazê-lo para Sittard, embora tivéssemos que competir com outras equipas interessadas. No final, ele opta conscientemente por uma aventura aqui", referiu o dirigente sobre o jogador que estava no Benfica desde 2016. Como Record adiantou , o negócio deverá render 1 milhão de euros aos cofres da Luz. "O SL Benfica reserva o direito a 50 por cento da mais-valia de uma futura transferência do jogador", pode ler-se no site das águias.

O Fortuna Sittard anunciou esta quarta-feira a contratação de Umaro Embaló, extremo que alinhava no Benfica. O jogador de 21 anos, formado no Seixal, deixa as águias em definitivo e assinou um contrato com os holandeses até junho de 2026. A felicidade estava vincada no discurso do jovem jogador do emblema da Eredivisie."Estou feliz com a minha mudança para o Fortuna. Eu sabia que eles estavam a seguir-me há muito tempo, isso mostra muita confiança. Agora cabe-me a mim retribuir essa confiança, de preferência em golos e assistências. Quero ser importante para esta equipa. A escolha pelo Fortuna é uma escolha consciente. Quero desenvolver-me ainda mais como jogador numa competição interessante, conceituada e que está a ficar cada vez mais forte", frisou em declarações ao site da nova equipa.