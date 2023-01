Franceses avançam com proposta do Auxerre por Gil Dias

Gil Dias é um dos processos pendentes ainda por parte da SAD do Benfica. O jogador tem o espaço reduzido às ordens de Roger Schmidt e estará de saída ainda este mês. Segundo o portal 'Foot Mercato', há agora uma proposta do Auxerre em cima da mesa.O emblema da Ligue 1 propõe um empréstimo de seis meses com opção de compra por 3 milhões de euros, isto depois de o extremo português ter sido apontado aos turcos do Basaksehir A verdade é que Gil Dias voltou a não integrar a ficha de jogo na quinta-feira, na vitória ante o Paços de Ferreira (0-2), em jogo antecipado da Liga Bwin. Em 2022/23, o futebolista que custou quatro milhões de euros em 2021 soma apenas duas presenças oficiais.