Franceses avançam que o PSG quis incluir António Silva no negócio de Draxler

António Silva é uma das grandes revelações do Benfica 2022/23 e pouco depois de se estrear oficialmente na equipa principal das águias já existiam interessados no seu concurso. É isso que garante o portal 'Le10Sport'.A referida fonte adianta que o Paris Saint-Germain quis que o central formado no Seixal fizesse o caminho inverso ao de Julian Draxler, que foi confirmado nos encarnados a 1 de setembro, por empréstimo dos gauleses. Por essa altura, quando o jogador, de 18 anos, ainda dava as primeiras mostras de qualidade, o PSG tentou incluí-lo no negócio do internacional alemão. O Benfica rejeitou tal hipótese em relação ao defesa que renovou em setembro até 2027.Contudo, o mesmo site avança que o interesse não vai esmorecer. Luís Campos, conselheiro para o futebol do emblema de Paris, é fã do internacional jovem português que conta agora 11 partidas oficiais pela equipa principal do Benfica. O dirigente português do PSG mantém contactos entre todas as partes, incluindo Jorge Mendes, o empresário do jogador, dando conta de que os campeões da Ligue 1 e adversários das águias na Liga dos Campeões voltarão à carga nos próximos meses.Refira-se que António Silva está agora blindado por uma cláusula de 100 milhões de euros. Além do PSG, também Real Madrid e Manchester City já foram apontados como potenciais interessados no jogador benfiquista.