Franceses falam em proposta do Benfica por avançado do Marselha

O portal francês Foot Mercato adianta que o Benfica estará a preparar-se para apresentar uma proposta ao Marselha pelo jovem avançado Bamba Dieng. De acordo com a referida publicação, as águias estarão a considerar colocar em cima da mesa uma oferta por empréstimo, no qual tencionam acrescentar uma cláusula de opção de 12 milhões de euros, supostamente de cariz automático caso o jogador cumpra pelo menos 15 jogos nas águias.Ainda assim, esta proposta poderá não satisfazer as exigências do Marselha, que segundo a referida publicação tenciona receber pelo menos 15 milhões de euros pelo dianteiro senegalês, de 22 anos, que já tem 11 internacionalizações pelo seu país e que na época passada disputou 25 jogos e marcou 7 golos na Ligue 1.