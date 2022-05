Franceses garantem que Darwin rejeita jogar no Manchester United e Newcastle

Darwin Núñez continua a ser um dos grandes agitadores do mercado que oficialmente ainda nem abriu. O avançado do Benfica tem uma cláusula de 150 milhões de euros mas os 'tubarões' europeus querem contratá-lo por um valor abaixo. Há dois clubes em Inglaterra que estariam interessados no dianteiro uruguaio mas foram 'barrados' pela vontade do jogador, segundo a rádio francesa RMC Sport.Newcastle e Manchester United pretenderiam avançar para a contração do futebolista, de 22 anos, mas este já deixou claro que só quer atuar em clubes que alinhem na Liga dos Campeões. Ora, tanto os magpies como os red devils vão falhar a liga milionária da UEFA. Em Inglaterra, Chelsea, Liverpool e Manchester City têm presença assegurada na Champions da próxima época. Tottenham e Arsenal ainda lutam, na última jornada da Premier League, por uma vaga.De acordo com a mesma fonte, o emblema de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot estaria na disposição de pagar 80 milhões de euros.O Paris Saint-Germain é um dos clubes que continua interessado em Darwin - que o Benfica contratou ao Almería em 2020 - mas tem ainda negociações em curso pelo avançado que em 2021/22 apontou 34 golos em 41 jogos oficiais.