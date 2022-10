Franceses revelam que Gonçalo Ramos era o alvo preferido de Luís Campos para o PSG no verão

Gonçalo Ramos esteve na órbita do PSG no mais recente mercado de transferências, mas a mudança para Paris não se concretizou. Ainda assim, segundo o que revela o 'L'Équipe' esta quarta-feira, o avançado do Benfica era um dos jogadores preferidos por Luís Campos, conselheiro para o futebol dos parisienses, para reforçar o plantel às ordens de Christophe Galtier.De acordo com a mesma fonte, Luís Campos falava em privado acerca de um jovem avançado do Seixal que estava prestes a explodir, fazendo alusão a Gonçalo Ramos, e via-o como a peça que faltava para completar a equipa gaulesa.O PSG acabou por não avançar com qualquer proposta pelo jogador das águias, que foi alvo no verão, assim como Scamacca, do West Ham. O PSG manteve Sarabia no plantel e apostou em Hugo Ekitiké, que atuava no Stade de Reims e se revelou uma opção mais barata, tendo investido ainda no reforço de outras posições.