Francisco Benitez: «Ainda não sabemos os nomes do novo conselho de administração da SAD»

Francisco Benitez recordou as palavras de Rui Costa no debate presidencial para criticar a demora dos encarnados em apresentarem a nova estrutura da SAD do Benfica."No dia 10 de Outubro, caso tivesse ganho as eleições, teria apresentado o conselho de administração da SAD que ia gerir o futebol do Benfica nos próximos quatro anos. Disseram que isso seria um cheque em branco. Hoje, ainda não sabemos os nomes do novo conselho de administração da SAD. Podemos dizer isto é um cheque careca?", pode ler-se numa publicação feita pelo antigo candidato à presidência das águias através da conta pessoal de Twitter.