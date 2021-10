Francisco Benitez felicita Rui Costa e 'avisa': «A união não se pede, conquista-se»

Francisco Benitez saiu derrotado nas eleições do Benfica e, após o anúncio dos resultados oficiais, falou publicamente aos jornalistas para destacar o recorde de participação do ato eleitoral e prometer que vai continuar vigilante.





"É uma enorme vitória de todos os benfiquistas. Uma vez mais foi batido o recorde de participação. Sinal de que a cidadania está bem viva e não voltará a adormecer. Congratulo Rui Costa. Durante a campanha pediu união, mas relembro-o que a união não se pede, conquista-se", começou por referir o candidato da Lista B."Assumo a derrota, que se fez de pequenas conquistas, como o voto físico e a realização das eleições em dia não útil. Fatores que foram decisivos para a mobilização a que assistimos", acrescentou Francisco Benitez, garantindo que saberá "tirar as ilações deste ato eleitoral". "Continuaremos a ser o que sempre fomos, um grupo de sócios informado, vigilante e participativo na vida ativa do Benfica. Agradeço a todos os que me acompanharam, em especial ao ‘Servir o Benfica’ e à minha família. Honra ao Benfica e glória eterna aos nossos heróis. Viva o Benfica!", concluiu.