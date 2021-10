Francisco Benitez: «Bater o recorde de votações seria mais uma vitória para o clube»

Francisco Benitez já votou. O candidato da lista B à presidência do Benfica elogiou a afluência dos sócios e mostrou-se "surpreendido" com a "rapidez do voto físico", garantindo que hoje em dia os benfiquistas "têm cada vez menos motivos para não ir votar".





"[A adesão] é de louvar e vem mostrar que temos razão no que já há muito tempo andamos a dizer, que as Assembleias deviam ser em dias não úteis. O voto físico é muito mais rápido que o eletrónico, e o facto de ser a um dia não útil ajuda à afluência. Espero que no final do dia consigamos bater o recorde de votações, que seria mais uma vitória para o clube", começou por dizer, antes de destacar um "dia de amor ao Benfica"."Claramente. Um ato de benfiquismo não é só apoiar as equipas nos estádios, pavilhões. Também faz parte da vida ativa votar nas eleições, e portanto os benfiquistas deveriam ir votar à casa mais próxima. Antigamente era só no estádio, depois alargou-se para quatro casas e agora são 25. Cada vez há menos motivos para não votar, e nós devemos expressar a nossa vontade, o rumo que queremos".