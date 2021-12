Francisco Benitez classifica como "inqualificável" abraço de Rui Costa e Pinto da Costa

Francisco Benitez, candidato à presidência do Benfica nas últimas eleições, viu o clássico das águias diante do rival FC Porto no Estádio do Dragão e após o apito final deixou claro que reprovou o abraço entre Rui Costa e Pinto da Costa antes do começo do encontro."Inqualificável", reiterou o candidato derrotado nas urnas por Rui Costa em outubro último.