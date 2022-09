Francisco Benitez coloca em causa bónus recebido por Soares de Oliveira: «Alguém nos pode explicar o critério?»

Domingos Soares de Oliveira recebeu 98 mil euros em variáveis no último exercício, referente a 2021/22, revelado em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O valor junta-se aos 369 mil de euros de remuneração fixa, facto que deixou Francisco Benitez indignado."Domingos Soares de Oliveira recebeu quase 100 mil euros de bónus num ano em que os resultados desportivos e financeiros da Benfica SAD são lamentáveis. Alguém nos pode explicar o critério?", interrogou o antigo candidato à presidente do Benfica.A sociedade liderada por Rui Costa explicou que os 98 mil euros "incluem a insuficiência de 38 milhares de euros na estimativa do exercício anterior"