Francisco Benitez: «Estão cumpridas todas as condições para umas eleições transparentes e democráticas»

Francisco Benitez sublinhou esta sexta-feira que vai a votos nas eleições do Benfica de dia 9 de outubro por ter visto cumpridas "todas as condições" que considerava "imprescindíveis para ter umas eleições transparentes e democráticas". À Antena 1, o líder do movimento 'Servir o Benfica' apontou ainda aos votos físicos.





"Em Portugal Continental só vai haver voto físico como deve ser: as urnas, as pessoas têm o seu local designado para poderem votar... No final da votação, a urna é esvaziada, os votos contados e é elaborada a ata e assinada por delegados de ambas as listas", precisou antes de sublinhar a importância do regulamento eleitoral no Benfica, que "não havia desde 1968". "Consegui-lo é uma grande vitória. A próxima direção, pegando neste documento, melhorando-o, terá todas as condições para o levar à AG".Um dia depois das saídas de Varandas Fernandes José Eduardo Moniz do Benfica, Benitez preferiu não se alongar no tema. "Para eles chegou o momento de sair; as razões pelas quais vão sair... não vou especular sobre essa matéria. Se Rui Costa considerou que se poderiam sair também deve ter as suas razões. Há que respeitar e agradecer o trabalho por eles realizado".