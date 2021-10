Francisco Benitez: «Eu e Rui Costa conseguimos um dado histórico»

Francisco Benitez confirmou à RTP que deu os parabéns a Rui Costa, como Record havia apurado. O telefonema aconteceu logo após o anúncio dos primeiros resultados, que davam a vitória ao candidato da Lista A por mais de 80 por cento. dos votos.





"Os números pareceram que mesmo que houvesse diferença, não era significativa para que Rui Costa não fosse eleito. Por isso considerei que era a oportunidade de ligar e desejar-lhe felicidades. É bom sinal se tudo correr bem a Rui Costa, é sinal que os benfiquistas vão festejar", disse o candidato da Lista B, que revelou depois o estado de espírito do novo presidente das águias."Estava contente, além de ter sido eleito, juntos conseguimos um dado histórico, que é ser o segundo país com maior número de votantes de sempre", disse Benitez, referindo-se ao facto adiantado por António Pires de Andrade, que considerou os mais de 40 mil votantes neste sufrágio "um número recorde no Mundo, à exceção do alcançado pelo Barcelona" em março último, quando 55.611 associados votaram na eleição do clube catalão. "O Benfica ultrapassou clubes da Argentina, Brasil e outros países", assinalou, à BTV, o presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante.Esse foi também, sublinhou Benitez, um dos motivos para o bom ambiente no seio dos seus elementos de campanha, numa altura em que aguardavam pelos resultados e abanavam cachecóis no apartamento: "Foi uma boa vitória de todos os benfiquistas, isto também se comemora."