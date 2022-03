Francisco Benitez foi apoiar equipa a Amesterdão: «Acreditamos que se vai fazer história»

Francisco Benitez, candidato que disputou a presidência do Benfica com Rui Costa, está em Amesterdão para apoiar as águias, frente ao Ajax, e garanta estar confiante na vitória da equipa liderada por Nélson Veríssimo."Estou muito confiante. É a demonstração que se o Benfica estivesse na plenitude das suas forças, como seria o Benfica. É uma pequena demonstração do que é o Benfica. Hoje, o Benfica está cada vez melhor, o Ajax, do que alguns adeptos me disseram, estão receosos que o Benfica possa fazer aqui história. Pode fazer aqui história. Todos os que aqui estamos, acreditamos que o Benfica pode fazer história. Sempre que o Benfica joga, acreditamos que pode fazer história. Sempre que o Benfica jogar, os benfiquistas estarão sempre presentes. É a nossa forma de levar o Benfica para a frente", assinalou, à reportagem de Record em Amesterdão.O empresário garante que se as águias vencerem hoje e passarem aos quartos-de-final, o apoio à equipa será ainda maior na próxima eliminatória: "Os benfiquistas precisam deste ambiente, vivemos muito estes ambientes. Sempre que há a possibilidade do Benfica fazer história, nós aparecemos todos. Nós, hoje, acreditamos que possa ser feita história. Se passarmos em frente, na próxima eliminatória o apoio será ainda mais forte. Sempre em crescendo. O campeonato é uma coisa, a Liga dos Campeões é outra. Portanto, acredito que aqui os benfiquistas querem realmente apoiar o Benfica e sentimos aqui que podemos estar com o Benfica, quando ele precisa de nós". sublinhou.